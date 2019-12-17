تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين بحرق كنيسة كفر حكيم لـ23 ديسمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية حرق كنيسة العذراء مريم بـ"كفر حكيم" التابعة لمركز كرداسة، لجلسة 23 ديسمبر الجاري، لمواصلة سماع مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية كلا من المستشار رأفت زكى والمستشار حسن السايس وسكرتارية حمدى عبد التواب.

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم: "عبد الرؤوف ن"، "سعيد ى"، "حسام ا"، "شريف س"، "ياسر س"، "طارق إ".

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات، في يوليو 2013.