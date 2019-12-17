 السجن عامان و9 أشهر لداعشية في ألمانيا - بوابة الشروق
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السجن عامان و9 أشهر لداعشية في ألمانيا

دوسلدورف (ألمانيا) - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 2:12 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 2:12 م

قضت محكمة ألمانية بسجن امرأة لمدة عامين و9 أشهر لانتمائها لتنظيم داعش.

وذكرت المحكمة الإقليمية في مدينة دوسلدورف، اليوم الثلاثاء/ أن المتهمة /27 عاما/ مذنبة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وحيازة أسلحة حربية.

وأوضحت المحكمة أنها أصدرت هذا الحكم بناء على اعتراف شامل ومعقول للمتهمة.

وكان الادعاء العام يطالب بسجن المتهمة 3 أعوام، بينما طالب الدفاع بعامين و3 أشهر.

وذكرت القاضية أن المتهمة كانت ضحية لعنف والدها ورجال آخرين منذ طفولتها، وانزلقت إلى طريق الدعارة، ثم وقعت في حب مقاتل داعشي وسافرت معه إلى سوريا والعراق.


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