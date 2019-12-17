 هبوط اضطراري لقاذفة روسية جنوب البلاد بسبب عطل في المحرك - بوابة الشروق
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هبوط اضطراري لقاذفة روسية جنوب البلاد بسبب عطل في المحرك

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 7:12 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 7:12 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفة من طراز "توبوليف 22" نفذت هبوطا اضطراريا بسبب عطل في المحرك وذلك خلال طلعة "مجدولة " في مقاطعة "استراخان" جنوب البلاد ، ولم يصب الطيارين بأذى.

وقالت الوزارة، في بيان بثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء، إنه لدى قيام القاذفة "تو-22" بالطلعة المخطط لها في مقاطعة "استراخان"، تعرضت لعطل في محركها.

وأضافت أنه بفضل مهارة الطاقم ، تم تغيير مسار الطيران ، والقيام بـ"هبوط اضطراري " بعيدا عن المناطق الآهلة بالسكان، مشيرة إلى أن الطيارين لم يصبا بأي أذي، وتمكنا من الهبوط من الطائرة، وتم نقلهما إلى المطار الذي تربض فيه الطائرة.


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