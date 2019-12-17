 «لجنة الخبراء» باللجنة الفنية للدفاع والأمن «الأفريقية» تختتم أعمالها - بوابة الشروق
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«لجنة الخبراء» باللجنة الفنية للدفاع والأمن «الأفريقية» تختتم أعمالها

اجتماعات خبراء اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية
اجتماعات خبراء اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 6:58 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 6:58 م

اختتمت اليوم الثلاثاء، أعمال لجنة الخبراء في الاجتماع "الثانى عشر " للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية - التي تستضيفها مصر خلال الفترة من الخامس عشر حتى التاسع عشر من ديسمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة - بصياغة تقرير مفصل ، تضمن العديد من التوصيات المحددة لعرضها على اجتماع رؤساء الأركان غدا /الأربعاء/ يعقبها العرض على وزراء الدفاع لإقرارها خلال اجتماعهم المقرر بعد غد الخميس.

وقد أشادت الوفود المشاركة وأعضاء مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى بحفاوة الاستقبال والتنظيم ، والتسهيلات "غير المسبوقة " للاجتماعات التى تعقد للمرة الأولى في مصر.

وأكد ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقى للأمن والسلم - في ختام الاجتماعات - أن الدراسة المتأنية والدقيقة لكافة التقارير والملفات التى تم مناقشتها خلال الأيام الثلاثة الماضية ستسهم بشكل كبير فى بلورة موقف موحد يعكس مصالح وتطلعات كافة دول الاتحاد ، وأهداف العمل الأفريقي في مجال السلم والأمن ، مشيرا إلى أن كافة الموضوعات التى طرحت على جدول أعمال اجتماع اللجنة تحظى بأولوية متقدمة فى أجندة الاتحاد الأفريقي لتحقيق الأمن والاستقرار بالقارة.

ومن جانبه ، أشاد مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية ، رئيس وفد مصر فى اجتماعات لجنة الخبراء بالجهد المبذول من كافة الوفود المشاركة ، وأعضاء المفوضية ، لدى مناقشة كافة الموضوعات التى يؤمل أن تكون بداية لإنطلاقة جديدة لتعزيز التعاون والعمل الأفريقي المشترك ، بما يعكس حرص مصر الدائم على دعم جهود دول القارة الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، والقضاء على الإرهاب والنزاعات ، وتوفير الحياة الكريمة لكافة الشعوب الأفريقية.

يذكر أن الاجتماع ناقش التزمات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ب"إسكات البنادق " في أفريقيا ، من أجل الزوصول إلى وضع خال من النزاعات؛ وبحث قضايا السلم والأمن ، والتفكير فيها بهدف توفير توجيهات السياسات، بما في ذلك تلك المتعلقة بتطوير القوة الأفريقية الجاهزة، وقدرتها على الانتشار السريع، من أجل تنفيذها من قبل الدول الأعضاء، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، و الآليات الإقليمية، ومنع النزاعات وتسويتها، وكذلك من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي و"المعنيين" الآخرين.


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