جامعة بني سويف مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أن الجامعة مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 4 يناير المقبل لجميع الفرق الدراسية لكليات الجامعة وستنتهى يوم الخميس الموافق 23 يناير، على أن تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير، وتنتهى يوم الخميس الموافق 6 فبراير.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه بالإضافة للتأكيد على جودة الورقة الامتحانية، فالاستعدادات قائمة على شقين، يتعلق الشق الأول بجاهزية الأماكن للامتحانات من مدرجات وقاعات، بينما يهتم الشق الثاني بتوفير الخدمات اللازمة من كهرباء وتهوية، مؤكدا أن هناك تواصل مستمر مع رؤساء اللجان للتأكد من الالتزام بكافة المعايير المؤدية لحسن سير الامتحان.

ووجه دكتور منصور بضرورة تشكيل لجنة للطوارئ ومتابعة الامتحانات بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وأستاذ المادة، بحيث يكون من سلطة اللجنة التعامل مع المشاكل الطارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأكد دكتور منصور سعى الجامعة الدائم والمستمر لتوفير كافة سبل الراحة والمتطلبات اللازمة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، ومن ثم تم تخصيص قاعات في الأدوار الأرضية لأداء الامتحانات، بشكل فضلا عن انتشار أفراد الأمن الإداري بجميع البوابات لمنع دخول من لا يحمل كارنيهات.