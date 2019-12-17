مكرم: تدشين مجموعة عمل من شباب مصري ويوناني وقبرصي لدعم الروابط المشتركة بين الشعوب الثلاثة





أعلنت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، اليوم الثلاثاء، عن الإعداد للمعسكر الرابع لأبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج، بمشاركة نظرائهم من دولتي اليونان وقبرص، في إطار مبادرة "إحياء الجذور – نوستوس" مع الجانب اليوناني والقبرصي، والتي كان قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من الإسكندرية في أبريل 2018.

وقالت مكرم، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، إنه تم تنظيم 3 معسكرات لأبناء المصريين بالخارج لربطهم بالوطن الأم، والاهتمام بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، استكمالًا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن مبادرة "اتكلم مصري" لحثهم على الحديث باللهجة المصرية، لافتة إلى أن الوزارة تستهدف هذا العام زيادة عدد المشاركين إلى 200 مشارك، وستكون أعمار المشاركين من 10 سنوات إلى 16 سنوات.

وأوضحت أن المعسكرات تستهدف تعميق الهوية والانتماء وغرس الحس الوطني في هؤلاء أطفال المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن النسخة الرابعة، والتي ستعقد في يوليو 2020، ستكون تحت عنوان: "حنعيشها مصري.. و حنِحيي جذورنا"، حيث يشارك به أبناؤنا بالخارج برفقة نظرائهم اليونانيين والقبارصة.

وأكدت حرصها على تواجد الأطفال المصريين المقيمين بدول مختلفة، بما يضمن تبادل الخبرات والثقافات، وكذا الأطفال من اليونان وقبرص، قائلة: "المعسكرات بمثابة رسالة سلام للعالم أجمع من مدينة السلام شرم الشيخ، ورسالة بأن مصر دولة حاضنة للثقافات، إلى جانب التأكيد على الهوية المصرية في كل دولة وإحياء الجذور مرة أخرى".

ونوهت مكرم بأن المعسكرات التي تنظمها الوزارة أو تتعاون فيها؛ تهدف في المقام الأول إلى الترويج لمعالم مصر السياحية، وما تتمتع به من أمن وأمان، لينقل هؤلاء الأطفال الصورة واضحة بعيدًا عن الإشاعات المغرضة التي قد يتم تداولها.

وأشارت إلى أن هذا المعسكر سيشهد العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة عن كل عام، ونظرًا لتواجد الأطفال اليونانيين والقبارصة أيضًا فإنه فسيتم تنظيم فعاليات وزيارات لأماكن تخص الجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تقيم في مصر، علاوة على زيارة للمناطق الطبيعية والجبلية التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

وفي سياق آخر، أعلنت مكرم، عن تدشين مجموعة عمل من شباب مصري ويوناني وقبرصي لدعم الروابط المشتركة على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، في إطار مبادرة "إحياء الجذور"، موضحة أن رسالة منتدى شباب العالم تُعنى بإبراز التعاون الثلاثي ونقله إلى الشباب من الأجيال الجديدة، في ضوء محاوره التي تحتفي بالثراء المتنوع للجذور المكونة للشخصية المصرية.

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