 مباحثات روسية بيلاروسية بموسكو حول مراقبة التسلح - بوابة الشروق
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مباحثات روسية بيلاروسية بموسكو حول مراقبة التسلح

علم بيلاروسيا
علم بيلاروسيا
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 10:49 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 10:49 ص

تعقد المجموعة الاستشارية المشتركة بشأن مراقبة التسلح بوزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية اجتماعها في (موسكو) اليوم الثلاثاء، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام.

وذكر المكتب الصحفي بوزارة الدفاع البيلاروسية - في بيان اليوم نقلته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية - أن الاجتماع بشأن قضايا الحد من التسلح سيعقد في العاصمة الروسية في الفترة من 17 ــ 19 من ديسمبر الجاري.

وأوضح البيان أنه من المقرر خلال الاجتماع مناقشة نتائج الأنشطة المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا في مجال التسلح في العام الحالي والاتفاق على خطط تعاون بشأن تنفيذ المعاهدات الدولية في مجال مراقبة التسلح في عام 2020.

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