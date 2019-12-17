روسيا تخصص 100 ألف طن من الحبوب كمساعدات إلى سوريا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، أن بلاده ستخصص 100 ألف طن من الحبوب لسوريا كمساعدات إنسانية، مشيرا إلى أن عمليات التسليم ستبدأ قبل نهاية ديسمبر الجاري وسوف تستمر حتى الربع الثاني من عام 2020.

وقال بوريسوف في اجتماع في دمشق اليوم الثلاثاء، مع الرئيس السوري بشار الأسد - حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "إن الحكومة الروسية قررت تخصيص 100 ألف طن من الحبوب كمساعدات إنسانية للشعب السوري"، موضحا أن الشحنات الأولى ستبدأ في نهاية ديسمبر الجاري وستكتمل في موعد لا يتجاوز الربع الثاني من العام المقبل".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف قد وصل أمس الاثنين، إلى سوريا في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس السوري ويبحث موضوع مرفأ طرطوس وتوريد المنتجات الزراعية.