 نيكي يرتفع 0.58% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 4:43 ص القاهرة القاهرة 24°
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نيكي يرتفع 0.58% في بداية التعامل بطوكيو

شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 4:38 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 4:38 ص

زاد مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.

وارتفع نيكي 0.58 في المئة ليصل إلى 24091.12 نقطة في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 في المئة مسجلا 1746.28 نقطة.


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