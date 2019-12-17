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زاد مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.
وارتفع نيكي 0.58 في المئة ليصل إلى 24091.12 نقطة في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 في المئة مسجلا 1746.28 نقطة.