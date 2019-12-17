اختفاء محامي عسكري حقوقي في باكستان

أعلنت أسرة محامي عسكري متقاعد في باكستان، والذي كان يمثل عشرات الأشخاص الذين تردد أنهم خطفوا من جانب أجهزة الأمن في البلاد، اليوم الثلاثاء أنه اختطف من منزله على يد مسلحين.

واختُطف إينامور رحيم، وهو كولونيل متقاعد، من منزله في مدينة روالبندي الحصينة بعد منتصف الليل.

وقال حسين إينام، نجل المحامي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد تم اختطاف والدي تحت تهديد السلاح من جانب 10 رجال مسلحين على الأقل الليلة الماضية".

وأضاف أنه تم تسجيل شكوى ولكن لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن.

ولم يتضح بعد من الذي يقف وراء عملية الاختطاف، لكن غالبا ما يتم اتهام الأجهزة الأمنية في عمليات الاختطاف هذه.

وطعن رحيم مؤخرا في تعيين جنرال متقاعد رئيسا لهيئة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني التي تم تأسيسها حديثا.

وكان رحيم يمثل في السابق أشخاصا قالت أسرهم إن أجهزة الاستخبارات احتجزتهم.

وتُتهم أجهزة الأمن الباكستانية باحتجاز مئات الأشخاص دون موافقة المحكمة. وقد دحضت السلطات هذه الاتهامات.

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان حالات الاختفاء القسري التي بدأت خلال حكم الديكتاتور العسكري السابق برويز مشرف.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت لجنة التحقيق في الاختفاء القسري، التي تم تشكيلها للتعامل مع هذه القضية، إنها قد حلت لغز 4268 حالة من بين إجمالي يزيد على 6000 حالة حتى الآن.

وكانت هناك عدة حالات في الماضي القريب لاختفاء الصحفيين والنشطاء ودعاة حقوق الإنسان ثم عودتهم.