استطلاع: نحو نصف الروس لديهم رؤية إيجابية تجاه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

خلص استطلاع روسي إلى أن نصف المواطنين لديهم رؤية إيجابية تجاه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يعد أعلى مستوى يتم تسجيله منذ عامين.

وقال مركز ليفادا، في بيان اليوم الثلاثاء، بناء على استطلاع تم إجراؤه الشهر الماضي، إن عدد من لديهم رؤية سلبية تجاه الصين، حليفة روسيا، ارتفعت بصورة طفيفة خلال نفس الفترة.

وأضاف 47% ممن شملهم الاستطلاع أن لديهم رؤية إيجابية تجاه الولايات المتحدة، مقارنة بـ25% في يناير 2018. وأوضح 52% أن لديهم رؤية إيجابية تجاه الاتحاد الأوروبي، مقارنة بـ32% خلال نفس الفترة.

وعلى الرغم من أن قرابة 3 أرباع من شملهم الاستطلاع، 72%، كان لديهم رؤية إيجابية الشهر الماضي تجاه الصين، إلا أن عدد من لديهم رؤية سلبية تجاهها ارتفع من 13 إلى 18% خلال العامين الماضيين.

لم يوضح المركز الأسباب وراء الآراء التي عبر عنها المشاركون في الاستطلاع.

وكان مركز ليفادا قد نشر الشهر الماضي نتائج استطلاع مماثل، أظهرت أن معظم الروس ممن تتراوح أعمارهم من 18 إلى 24 يريدون ترك البلاد بصورة دائمة. ويشار إلى أن هذه النسبة تعد الأعلى التي يتم تسجيلها منذ عقد.

وأوضح المركز: "بالنسبة للشباب الروس، تعد الثقافة والموسيقى والأفلام والكتب والملابس الغربية بالفعل جزءا لا يتجزأ من حياتهم وهويتهم".