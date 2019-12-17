مرسوم أميري كويتي بتعيين الحكومة الجديدة

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أصدر الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، مرسوما بتعيين الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد.
وتؤدي الحكومة اليمين الدستورية اليوم أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح.