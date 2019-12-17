 رئيس وزراء فلسطين: ننتظر الرد الإسرائيلي بشأن الانتخابات في القدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء فلسطين: ننتظر الرد الإسرائيلي بشأن الانتخابات في القدس

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 12:41 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 12:41 ص

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن "الرئيس محمود عباس أطلق مبادرته من أجل عقد الانتخابات في فلسطين، والفصائل الفلسطينية وافقت عليها، ونحن ننتظر الرد الإسرائيلي بشأن عقد الانتخابات في القدس، ولن نقبل ألا تكون القدس جزءا من الانتخابات الفلسطينية".

جاء ذلك خلال كلمته في حفل استقبال وإضاءة شجرة الميلاد الذي أقامته وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الإثنين، في مقرها بمدينة رام الله، بحضور عدد من الوزراء والقناصل والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى فلسطين.

وأضاف رئيس الوزراء: "نطالبكم بالتدخل والضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس، ونريد منكم المشاركة لتكونوا جزءا من عملية الانتخابات والمراقبة عليها، ونريد العودة لوحدة الوطن، وإنهاء الفرقة الجغرافية والديموغرافية في الوطن".

وتابع اشتية: "ممتنون لكافة المانحين شركائنا في البناء والتنمية، الذين ساهموا منذ تأسيس السلطة الوطنية بعلاج ما ورثناه من الاحتلال من بنية تحتية متهالكة، وبناء المؤسسات نحو إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".


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