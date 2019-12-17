الكولومبيون يتظاهرون ضد مشروع قانون للإصلاح الضريبي مع استمرار موجة الاحتجاجات

تدفق الكولومبيون على ميدان بوليفار بوسط بوجوتا يوم الاثنين للتظاهر ضد مشروع قانون للإصلاح الضريبي مطروح للنقاش في الكونجرس مع استمرار موجة الاحتجاجات في البلاد في يومها السادس والعشرين.

وعبر المتظاهرون عن احتجاجهم بالطرق على الأواني والتلويح بالأعلام كما حملوا لافتات كتب عليها "لا للإصلاح الضريبي".

يقول المحتجون إن الإصلاح سيوفر إعفاءات ضريبية ضخمة للشركات الكبرى ويجبر الحكومة على خفض الإنفاق الاجتماعي.

وبدأت الاحتجاجات في 21 نوفمبر، عندما تظاهر حوالي 250 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد؛ احتجاجا على خطط الحكومة لزيادة سن التقاعد وخفض الحد الأدنى لأجور العاملين المبتدئين، ونقص التمويل اللازم للتعليم، واغتيال المئات من القادة المحليين على أيدي الجماعات المسلحة.

كما يطالب المحتجون أيضا بالتنفيذ الكامل لاتفاق السلام الذي أبرم عام 2016 مع حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، بما في ذلك حماية المقاتلين السابقين، والذين تم قتل العشرات منهم.

وتحولت الاحتجاجات في بعض الأحيان إلى أعمال عنف، مما أدى إلى اشتباكات ونهب وأعمال تخريب.

وتشمل مطالب المتظاهرين أيضا تفكيك شرطة مكافحة الشغب، التي أصابت متظاهرا شابا في 23 نوفمبر.