عميد «هندسة طنطا»: نتبنى طلاب المدارس المخترعين والموهوبين

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أعلن الدكتور محمود ذكي عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا، عن تبني وحدة البحوث والتطوير بالكلية الطلاب الموهوبين والمخترعين الصغار علميا من طلاب المدارس في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

وأكد ذكي حرص جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع، على احتضان المواهب الشابة وتقديم برامج مميزة لهم لصقل موهبتهم وتطوير قدراتهم، باعتبارهم مستقبل مصر وعدتها لتحقيق التنمية والازدهار.

جاء ذلك في أعقاب انتهاء معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة "المعرض المحلي لمحافظة الغربية"، والذي استضافته كلية الهندسة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومحافظة الغربية.

وصاحب المعرض مسابقة لاختيار أفضل الاختراعات للطلاب الموهوبين والمتميزين، والذي شارك فيه أساتذة كلية الهندسة بخبراتهم، بحضور الدكتور أيمن بكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسني دوير مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.