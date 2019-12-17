تشافي: لا أفكر في الاستقالة ومهمتي الآن هي إعادة الاتزان للسد

أكد الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق السد القطري، اليوم الثلاثاء، أنه لا يعتزم الاستقالة من تدريب السد رغم الهزيمة الثقيلة أمام الترجي التونسي في كأس العالم للأندية وتراجع نتائج الفريق في الدوري القطري خلال الآونة الأخيرة.

وأشار تشافي إلى أنه يتحلى دائما بالإيجابية ويرى أن فريقه قادر على استعادة الاتزان والعودة بقوة للمنافسة على الانتصارات والألقاب.

وتغلب الترجي التونسي على السد القطري 6 / 2 اليوم الثلاثاء، على ستاد "خليفة الدولي" في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا بقطر.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أشعر بحزن وغضب شديدين لأننا قدمنا أداء جيدا في المباراتين السابقتين ولكننا لم نبدأ اليوم باندفاع وحماس، هذا ليس فريق السد الذي نحبه، كنا أفضل كثيرا أمام مونتيري رغم الهزيمة. ما حدث اليوم غير مقبول وأتأسف لمشجعي السد ويجب أن نعدل العديد من الأشياء".

وعما إذا كانت حداثة عهده بالتدريب سببا في هذه النتيجة، قال تشافي : "هدفنا كان الفوز ولكن علينا أن نعود الآن بشكل أفضل وننافس بقوة على الألقاب المحلية والأسيوية، لعبنا اليوم بشكل سيئ للغاية في أول 30 دقيقة وتعرضنا لطرد لاعبنا عبد الكريم حسن ويجب أن نجد الحلول في الفترة المقبلة".

وعما إذا كان يعتزم الاستقالة بعد هذه الهزيمة الثقيلة والتاريخية، أكد تشافي أنه لا ينوي هذا وقال: "نافسنا بشكل جيد أمام مونتيري وكذلك أمام هينجين وعلينا الآن أن نستعيد توازننا وأتأسف ولكنني لن أتقدم باستقالتي. علينا الآن أن نطوي صفحة هذه البطولة ونعمل على استعادة الانتصارات من خلال الدوري المحلي فأمامنا مباريات قوية في الأيام المقبلة".

وعن أداء الحكم وطرد عبد الكريم حسن ، أشار تشافي: "هذا ليس عذرًا، عندما يطرد أحد اللاعبين ومعه احتساب ضربة جزاء تكون المباراة قد حسمت بشكل كبير، من الصعب أن نقبل هذا، ولكن هذا ليس عذرا ولا نسوق أي مبررات، علينا الاعتراف بأننا لم نبدأ المباراة بنفس الأداء الجيد الذي قدمنا أمام مونتيري".

وأكد تشافي: "الترجي فريق جيد ولعب بشكل قتالي وإصرار شديد على الفوز ولهذا أشعر بالغضب من أداء فريقي الذي لم يكن مواكبا لهذا".

وعن اعتقاد مدرب الترجي بأن الفرق الأفريقية لا تستطيع المنافسة مع فرق الخليج ذات المستويات العالية والإمكانيات المالية الهائلة، قال تشافي: "أعتقد أن الفوارق كبيرة بين الفرق".

وعن استمرار العدد الكبير من الأخطاء ، قال تشافي: "الأداء لم يكن جيدا في البداية واهتزت شباكنا بهدفين ثم جاءت ضربة الجزاء وحالة الطرد لتقتل المباراة ... ولكن هذا ليس فريقي الذي أعرفه وعلينا أن نتدارك الموقف حاليا ونعد اللاعبين بدنيا ونفسيا لتقديم أداء جيد في الدوري المحلي. أتحلى بالإيجابية وأرى أننا نستطيع العودة بقوة".

وأضاف: "من وجهة نظري، عبد الكريم حسن لمس الكرة بيده وهي ضربة جزاء وقلت له إنه خطأ كبير واللاعب اعتذر عدة مرات".

وأشار إلى أنه ما زال يشعر بالثقة رغم تراجع نتائج الفريق في الآونة الأخيرة لأنه كان من الممكن أن يصبح الموقف أفضل إذا قدم الفريق أداء ونتيجة أفضل في مباراة اليوم.

وأكد تشافي: "بعد ستة شهور من العمل كمدرب، أتنذكر الآن ما كانت الصحافة تكتبه عن انتصاراتنا السابقة عندما كنت لاعبا بالفريق. والآن ، حان الوقت لنستعيد الاتزان ونعود للعب بقوة".