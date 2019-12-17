صحن جديد يقلل نسبة الطعام المهدور في القمامة بالسعودية



يعرف السعوديون بكونهم شعب كريم ومضياف؛ لذلك يجلس جمع من الأشخاص على صحن بيضاوي واحد لتناول وجبة الأرز واللحم الشهية، فيأكل منهم ما هو أمامه ويبقي سائر الصحن في المنتصف ممتلئا لينتهي إلى سلة القمامة، ولكن تعديلا على شكل الصحن السعودي بشأنه الحد من تلك المشكلة.

وبحسب ما نقلته "فرانس 24" عن وزارة البيئة السعودية، فإن إجمالي إلقاء فضلات الطعام السعودي تصل سنويا لـ250 كيلوجراما مقارنة بالمتوسط العالمي للدول والذي يبلغ 115 كيلوجراما.

وبتصميم جديد جاء به رجل الأعمال السعودي، مشعل القرشي، يستطيع السعوديون تناول قدر أقل من الطعام، وهو أمر صحي، وكذلك توفير الأرز لدولة تعتمد على الاستيراد.

وبتحديب وسط الصحن في التصميم الجديد، يأكل شخص ما هو أمامه ولا يبقي الكثير لسلة القمامة.

ويقول مشعل إن تصميمه الجديد ينجح في تقليل 30% من فضلات الطعام، مؤكدا أنه بعد نشر تصميمه لكثير من المطاعم تم توفير نحو 3000 طن من الأرز.

وبحسب وزارة الزراعة والماء السعودية، تكلف فضلات الأرز الدولة 13 مليار ريال سعودي سنويا، في نفس الوقت الذي صرحت فيه صحيفة "الإكونوميست" بأن ناتج فضلات الطعام السعودي يتجاوز الأرقام الرسمية، وهو يبلغ حقيقة أكثر من 400 كيلوجرام سنويا.

يذكر أن أزمة الإفراط في تناول الطعام أدت إلى زيادة البدانة في المجتمع السعودي، والتي بلغت 40% من إجمالي المجتمع وفقا لوسائل الإعلام السعودية.

وكما طالب بنك الغذاء السعودي -المسؤول عن إعادة توزيع فضلات المطاعم على الفقراء- بمعاقبة كل من يتسبب في إهدار الكثير من الطعام بالقمامة.

وتماشيا مع ثقافة تحسين السلوك الغذائي بين الشباب السعودي، ظهر ما يعرف بـ"البدو النباتيين"، وأشهرهم الطباخة مها الدوسري، في موجة لتشجيع تقليل كميات الطعام غير الصحي الزائدة عن الحاجة.

وبحسب الحكومة السعودية، فلا يعد الطعام الشيء المهدر الوحيد، إذ يستهلك الفرد الواحد بالسعودية 263 لترا من الماء يوميا ما يعادل المتوسط العالمي، لذلك تسعى الحكومة في خطتها للتنمية المستدامة بتقليل ذلك المعدل ليصل إلى 150 لترا للشخص الواحد فقط.

وكذلك يعاني الوقود نوعا من الإهدار؛ نظرا لسعره الزهيد للغاية في السعودية لتستخدمه السيارات بكمايات مهولة يوميا.