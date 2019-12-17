حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري يهنئ تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية

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وجه المكتب الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري التهنئة للرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، متمنيا له النجاح في تحقيق تطلعات الشعب الجزائري في الأمن والإستقرار.

وقال الحزب الذي يعد ثاني أكبر الأحزاب تمثيلًا في البرلمان انه يهنئ الشعب الجزائري على مساهمته الفعالة في إنجاح الإستحقاقات الرئاسية.

كما شكر الأرندي مؤسسة الجيش على حرصها على تأمين وتوفير شروط انجاح هذه الإنتخابات وتمكين المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي.

وأشاد الحزب بالدور الذي قامت به السلطة الوطنية للإنتخابات من خلال العمل على إنجاح العملية الإنتخابية وضمان شفافيتها.

يذكر أن التجمع الوطني الديمقراطي خاض الانتخابات الرئاسية الأخيرة بأمينه العام عز الدين ميهوبي الذي حل رابعا .