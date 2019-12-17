 الصين وروسيا تقترحان رفع بعض عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين وروسيا تقترحان رفع بعض عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية

علم كوريا الشمالية
علم كوريا الشمالية
الأمم المتحدة (رويترز)
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 2:37 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 2:37 ص

قدمت الصين وروسيا يوم الاثنين مسودة قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإلغاء بعض العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ”بغرض تحسين حياة السكان المدنيين“.

كما ترحب المسودة التي اطلعت عليها رويترز ”بمواصلة الحوار بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على كل المستويات بهدف تأسيس علاقات جديدة بين البلدين وبناء ثقة متبادلة والمشاركة في جهود إرساء سلام دائم ومستقر في شبه الجزيرة الكورية بأسلوب مرحلي ومتزامن“.

وتعفي المسودة من عقوبات الأمم المتحدة مشروعات التعاون بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في مجالات السكك الحديدية والطرق.


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