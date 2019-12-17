رئيس كوريا الجنوبية يرشح رئيسا جديدا للوزراء

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رشح رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، رئيس البرلمان الأسبق تشونج سي كيون، لرئاسة الوزراء، ويأتي ذلك قبل أربعة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد.

وقال مون في سول، اليوم الثلاثاء، إن تشونج، العضو في البرلمان لفترة طويلة عن الحزب الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس البلاد أيضا، هو الشخص المناسب لتنفيذ خطط الحكومة للإصلاح.

ويهدف الاختيار إلى إقامة دولة تتمتع باقتصاد "مبتكر، وشامل، وعادل". ويأتي تشونج "69 عاما" خلفا لـ"لي ناك يون"، الذي يشغل منصب رئيس الحكومة منذ مايو 2017.

ومن المقرر أن يقود "لي" حملة الحزب الديمقراطي للانتخابات المقررة في أبريل المقبل، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الكورية الجنوبية.

واستُقبِلَ اختيار الرئيس لتشونج، الذي يتمتع بالخبرة السياسية والاقتصادية، في سول على كونه إشارة على تصميم مون على تعزيز اقتصاد البلاد.

ولا يزال يتعين الحصول على موافقة البرلمان على ترشيح تشونج، بعد جلسة استماع.

وفي ظل النظام الرئاسي في كوريا الجنوبية، يتخذ رئيس البلاد جميع القرارات المهمة، تقريبا.