الشرطة التركية تنفذ حملة اعتقالات جديدة تطال 181 شخصا

اعتقلت الشرطة التركية 181 شخصا للاشتباه بصلتهم بجماعة فتح الله جولن المتهمة بالتخطيط لانقلاب 2016.

وذكر مكتب المدعي العام في أنقرة - حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن السلطات اعتقلت 171 شخصا في أنقرة و10 آخرين في مناطق أخرى.

وأشارت القناة إلى أن عمليات الاعتقال جاءت بعدما أصدر المدعي العام في العاصمة مذكرات اعتقال بحق 260 مشتبها بهم اتهموا باستخدام تطبيق (بايلوك) للرسائل المشفرة الذي تعتقد السلطات أنه استخدم لتنسيق محاولة الانقلاب، مشيرة إلى أن هناك أيضا 18 مشتبها بهم بينهم عشرة أطباء مطلوبون في إطار تحقيق آخر.

جدير بالذكر أنه تم اعتقال عشرات الآلاف للاشتباه بارتباطهم بجولن الذي تشير أنقرة إلى أنه أمر بتنفيذ محاولة الانقلاب التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان، بينما نفي جولن أي صلة له بالمحاولة.

وعلقت السلطات التركية - منذ الانقلاب - بعمل 140 ألف موظف في القطاع العام للاشتباه بارتباطهم بجولن.