 السيسي: وجدت سعادة بالغة وأنا استمع إلى أبنائي من شباب العالم - بوابة الشروق
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السيسي: وجدت سعادة بالغة وأنا استمع إلى أبنائي من شباب العالم

محمد عبد الجليل
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 8:13 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 8:13 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم شهدت التباحث حول الأمن الغذائي وتمكين الشباب والمرأة، فضلًا عن استعراض دور الفن والسينما.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، مساء اليوم الثلاثاء،: "وجدت سعادة بالغة وأن أستمع إلى بناتي وأبنائي من شباب العالم، تلك النقاشات كانت الدافع نحو اتخاذ عدد من القرارات لتحويل هذه النقاشات إلى واقع ملموس".

وانطلقت مساء السبت الماضي، النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم


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