بوينج تعلق إنتاج طائرات «737 ماكس» اعتبارا من يناير المقبل

أعلنت شركة إنتاج الطائرات الأمريكية "بوينج"، أنها ستعلق بشكل مؤقت إنتاج طائراتها "737 ماكس" اعتبارا من يناير المقبل، وذلك بعد أن تم ربط هذا الطراز بحادثين مميتين في كل من إندونيسيا وإثيوبيا.



وقالت الشركة في بيان: "خلال فترة وقف (طائرات) 737 ماكس عن الطيران، واصلت بوينج بناء طائرات جديدة، وهناك حاليا نحو 400 طائرة يتم تخزينها".

وأضافت: "أعلنّا في وقت سابق أننا سنقوم بشكل مستمر بتقييم خطط إنتاجنا إذا استمر وقف تشغيل /ماكس/ بصورة أطول مما نتوقع".

وتابعت: "نتيجة لتقييمنا المستمر، قررنا إعطاء الأولوية لتسليم الطائرات المخزنة وتعليق الإنتاج بشكل مؤقت في برنامج 737 اعتبارا من الشهر المقبل".

وتأتي هذه الأنباء بعد أيام من إعلان إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن عملية إعادة اعتماد طائرات ماكس 737 ستمتد إلى العام المقبل، مما يشير إلى أنه لا يزال هناك طريق طويل أمام ذلك.

وقال ستيف ديكسون ، مدير إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية ، أمام لجنة النقل في مجلس النواب الأمريكي: "لدينا عدد من الأمور الأساسية التي لم تكتمل بعد".

وأوقفت هيئات تنظيم الطيران العالمية الطائرة في مارس بعد حادثين في إندونيسيا وإثيوبيا أسفرا عن مقتل 346 شخصا.