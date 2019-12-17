مجلس السيادة بالخرطوم يؤكد دعم جمعية التاريخ السودانية

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان حسن شيخ إدريس دعم الدولة لجمعية التاريخ السودانية.

وأشاد أدريس لدى لقائه، أمس الاثنين، رئيس جمعية التاريخ السودانية يوسف فضل حسن، بالدور الذى ظلت تضطلع به الجمعية في إبراز تاريخ السودان، ومساهماته في الحضارة الإنسانية.

من جانبه، قال حسن، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن مساعي الجمعية وجدت كل التأييد والدعم من عضو مجلس السيادة، لافتا إلى أن الجمعية تعمل على عقد مؤتمر عن دور السودان في الحضارة العالمية في فبراير القادم يرأسه أستاذ التاريخ القديم واللغة المروية بجامعة أفريقيا العالمية عبد الله محمود .

وأضاف أن المؤتمر سيشمل كل ما يتعلق بتاريخ السودان القديم ودوره في الحضارة العالمية، لافتا إلى أن الإعداد لهذا المؤتمر بدأ قبل عام، موضحا أن الجمعية تُعد لاصدار مجلتها السنوية، والتى ستُخصص هذه العام لثورة ديسمبر.