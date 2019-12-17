 عودة عطلة «الكريسماس» في السودان - بوابة الشروق
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عودة عطلة «الكريسماس» في السودان

علم السودان
علم السودان
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 6:54 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 6:54 م

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالسودان أنه تقرر اعتبار يوم الأربعاء، 25 ديسمبر الجاري، عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد.

وقال مجلس الوزراء السوداني - في بيان اليوم الثلاثاء - "عطلة عيد الميلاد المجيد للطوائف الغربية، ستكون خلال الفترة من الثلاثاء 24 ديسمبر إلى الخميس 26 ديسمبر، على أن يكون يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر (عيد الميلاد عند الطوائف الغربية، ويُسمى الكريسماس)، عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد بهذه المناسبة".

وظل السودان يحتفل بـ"الكريسماس"، ويمنح عطلة لمواطنيه في تلك المناسبة، حتى انفصال جنوب السودان في عام 2011، وبعدها ألغت حكومة الخرطوم تلك العطلة.

وطالما أكد وزير الأوقاف في الحكومة الانتقالية بالسودان نصر الدين مفرح اهتمامه بنشر التسامح بين أصحاب الديانات في بلاده، مشددا على ضرورة تمتع كل الطوائف بحرية العبادة.

وقال الكاتب والباحث السوداني شوقي عبد العظيم، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إن هذا القرار يمنح دفعة معنوية كبيرة لمسيحيي السودان، ويؤكد أن الحكومة ماضية في ترسيخ نهج احترام الأديان".

وأضاف "مسيحيو السودان، يحتفلون معنا بالمناسبات والأعياد الإسلامية، ومن ثم فمن دواعي الاحترام الاحتفال بعيدهم، وهو اتجاه يتسق مع التسامح والتعايش الديني".


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