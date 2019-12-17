قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر وقفت وتصدت بحزم لقوى الشر والظلام نيابة عن العالم واستبسل شبابها في الدفاع عن قيم الإنسانية مدافعًا عن شرفه وبلده.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشباب المصري علم البشرية كلها كيف تكون التضحية الذات، معقبًا أنهم الطاقة الدافعة نحو البناء والنمو.

وأردف أن تجربة منتدى شباب العالم خير دليل على تحويل الأحلام إلى واقع ممكن، مشيرًا إلى أن نجاح النسخة الأولى من المنتدى كان انطلاق قاطرة التفاني من شباب مصر.

وانطلقت مساء السبت الماضي، النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم.