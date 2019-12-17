علق الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لبيراميدز، على الخسارة التي تلقاها فريقه أمام الجونة بنتيجة 3 – 2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري العام.

وقال مدرب بيراميدز في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: " أشعر بالاحباط بعد الخسارة أمام الزمالك واليوم أمام الجونة، الفريق يعاني من مشاكل واضحة كانت سببًا في فقدان 3 نقاط جديدة".

وأضاف: "الجونة أثبت أنه فريق كبير، وأستطاع اللعب على نقطة ضعف بيراميدز وهي السيطرة على الكرة في وسط الملعب، بالإضافة إلى إستغلال جميع الفرص التي سنحت لهم بجانب الطريقة الدفاعية التي أصر عليها مدربهم حتى نهاية المباراة".

وأكمل المدرب الفرنسي: "خسارة مباراة لا تعني ضياع كل شئ، نسعى للتعويض في المرحلة المقبلة، سنعمل بقوة لتجهيز الفريق لمباراة المصري، لاسيما وأنهم فريق كبير ويسعوا ايضًا للفوز بالثلاث نقاط لتعويض نزيف النقاط".

وأتم: "لا ألوم أحمد الشناوي وحده، كرة القدم لعبة جماعية والخسارة للجميع ونفس الحال في المكسب، يجب أن نعمل على تفادي الأخطاء".