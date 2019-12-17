العاهل السعودي يؤكد لمهاتير محمد أهمية العمل الإسلامي من خلال منظمة التعاون الإسلامي

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الثلاثاء" على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي"وذلك بعد الحديث عن عقد قمة "منبر الدول الإسلامية في كوالمبور" التي يرى البعض أنها محاولة لاستبدالها بمنظمة التعاون الإسلامي التي يقع مقرها في جدة غرب المملكة

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه العاهل السعودي اليوم الثلاثاء، من رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد استعرضا خلاله العلاقات بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات،حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" .

وقالت "واس" أن خادم الحرمين الشريفين أكد خلال الاتصال الهاتفي مع مهاتير محمد " على أهمية العمل الإسلامي المشترك من خلال منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق وحدة الصف لبحث كافة القضايا الإسلامية التي تهم الأمة.

كانت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" التي تصدر في في هونج كونج، قد ذكرت ان قرار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عدم حضور قمة "منبر الدول الإسلامية" في كوالمبور يرجع إلى ما يراه البعض أن القمة هي محاولة لاستبداله بمنظمة التعاون الإسلامي التي تسيطر عليها السعودية.