 أستون فيلا يكتسح ليفربول بكأس الرابطة في ليلة تألق المحمدي وتريزيجيه - بوابة الشروق
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أستون فيلا يكتسح ليفربول بكأس الرابطة في ليلة تألق المحمدي وتريزيجيه

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 11:45 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 11:46 م

تأهل فريق أستون فيلا إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه ليفربول 5 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في دور الثمانية من المسابقة.

وشهدت المباراة تألق الثنائي محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، حيث سجل الأخير هدفا وصنع هدفين، بينما صنع تريزيجيه آخر أهداف المباراة.

وجاء أهداف أستون فيلا عن طريق كونور هوريان في الدقيقة 14 ومورجان بويس، لاعب ليفربول، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17 وجوناثان كودجيا (هدفين) في الدقيقتين 37 والأخيرة من الشوط الأول وويسلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ولعب ليفربول بفريق من الشباب، خاصة وأن الفريق يشارك في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر، حيث يستعد ليفربول لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي غدا الأربعاء في الدور قبل النهائي من البطولة.


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