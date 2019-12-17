الأسهم الروسية تسجل ذروة جديدة والروبل يصعد بدعم من آمال اتفاق للتجارة بين أمريكا والصين

أوراق نقد من فئة ألف روبل بشركة في كراسنويارسك في روسيا - صورة من أرشيف رويترز.

سجل مؤشر الأسهم الروسية المقومة بالعملة المحلية مستوى قياسيا مرتفعا يوم الاثنين بينما اقترب من ذروته في 18 شهرا مقابل الدولار الأمريكي مع انفتاح شهية المستثمرين حول العالم في أعقاب اتفاق أولي للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وسجل المؤشر مويكس للأسهم المقومة بالروبل مستوى مرتفعا جديدا عند 3010.4 نقطة موسعا مكاسبه منذ بداية العام إلى 27 في المئة بدعم من توزيعات أرباح مغرية للأسهم الروسية، قبل أن يتراجع قليلا لينهي الجلسة عند 3006.16 نقطة.

وقفز المؤشر آر تي إس للأسهم الروسية المقومة بالدولار 1.2 بالمئة لينهي الجلسة عند 1517.16 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 2013 .

وصعد الروبل 0.74 بالمئة إلى 62.43 مقابل الدولار مقتربا من أعلى مستوى له منذ منتصف يوليو تموز 2018 البالغ 62.15 الذي لامسه يوم الجمعة.