 الأسهم الروسية تسجل ذروة جديدة والروبل يصعد بدعم من آمال اتفاق للتجارة بين أمريكا والصين - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 2:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

الأسهم الروسية تسجل ذروة جديدة والروبل يصعد بدعم من آمال اتفاق للتجارة بين أمريكا والصين

أوراق نقد من فئة ألف روبل بشركة في كراسنويارسك في روسيا - صورة من أرشيف رويترز.
أوراق نقد من فئة ألف روبل بشركة في كراسنويارسك في روسيا - صورة من أرشيف رويترز.
موسكو (رويترز)
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 2:33 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 2:33 ص

سجل مؤشر الأسهم الروسية المقومة بالعملة المحلية مستوى قياسيا مرتفعا يوم الاثنين بينما اقترب من ذروته في 18 شهرا مقابل الدولار الأمريكي مع انفتاح شهية المستثمرين حول العالم في أعقاب اتفاق أولي للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وسجل المؤشر مويكس للأسهم المقومة بالروبل مستوى مرتفعا جديدا عند 3010.4 نقطة موسعا مكاسبه منذ بداية العام إلى 27 في المئة بدعم من توزيعات أرباح مغرية للأسهم الروسية، قبل أن يتراجع قليلا لينهي الجلسة عند 3006.16 نقطة.

وقفز المؤشر آر تي إس للأسهم الروسية المقومة بالدولار 1.2 بالمئة لينهي الجلسة عند 1517.16 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 2013 .

وصعد الروبل 0.74 بالمئة إلى 62.43 مقابل الدولار مقتربا من أعلى مستوى له منذ منتصف يوليو تموز 2018 البالغ 62.15 الذي لامسه يوم الجمعة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك