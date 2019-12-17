وصول محافظ الشرقية ومدير الأمن لموقع انهيار منزل فاقوس

وصل منذ قليل، الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، والدكتورهشام مسعود، وكيل وزارة الصحة إلى مكان إنهيار منزل مكون من 3 طوابق بمدينة فاقوس للبحث عن ضحايا.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في تصريح صحفي خاص، أنه تم الدفع بجميع المعدات وتجرى الآن عملية البحث عن ضحايا، وخاصة وأن المنزل يقنت به عددا من السكان جار حصرهم، وأن الدور الأول محل لبيع الحلويات.

وورد بلاغًا لغرفة عمليات محافظة الشرقية، بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمدينة فاقوس، وانتقل مسئول المدينة وضباط الشرطة، والدفاع المدني لمكان الواقعة.