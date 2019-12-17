الحكومة الكويتية الجديدة تضم 7 وزراء جدد بينهم 3 سيدات

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أصدر الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، مرسوما بتعيين الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد، والتي ضمت 7 وزراء جدد بينهم 3 سيدات و8 وزراء سابقين.

واستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أعضاء الحكومة الجديدة الذين أدوا اليمين الدستورية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم.

وأكد أمير الكويت، في كلمة بهذه المناسبة، على مسؤولیات أعضاء الحكومة الكبیرة تجاه الوطن والمواطنین لا سیما في هذه المرحلة المهمة، مطالبا الحكومة بمضاعفة الجهد والعطاء لتسریع عملیة التنمیة والبناء في البلاد وتسخیر كافة الجهود والإمكانیات للنهوض بالوطن وبمرافقه العامة.

ودعا أمير الكويت أعضاء الحكومة إلى تحقیق الطموحات التي ینشدها الوطن والمواطنون وتجسید احترام الدستور والقانون والانظمة وحمایة المال العام، مؤكدا أن ذلك لن یتأتى إلا بالعمل الدءوب وبروح الفریق الواحد المتآزر وبالتعاون المثمر والبناء بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة.

من جهته، أشار صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئیس مجلس الوزراء إلى أن هذه المرحلة فیها الكثیر من التحدیات وكثیر من العمل لخدمة الوطن والمواطنین وتتطلب جهدا مضاعفا، متعهدا بالعمل بروح الفریق الواحد في العمل الوزاري.

وأكد حرص أعضاء الحكومة الجديدة ورغبتهم في العمل الجاد ومواصلة استمرار الأمن والأمان للكویت والتعاون مع مجلس الأمة ضمن الدستور والقانون.

وضم تشكيل الحكومة الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، وأنس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

وخالد ناصر عبدالله الروضان وزيرا للتجارة والصناعة، ومحمد ناصر عبدالله الجبري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، والشيخ الدكتور باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة، والمستشار الدكتور فهد محمد محسن العفاسي وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

والدكتور خالد علي محمد الفاضل وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء، ومريم عقيل السيد هاشم العقيل وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة، والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية، والدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون الإسكان، والدكتور سعود هلال ناشي الحربي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي، والدكتورة غدير محمد محمود اسيري وزيرة للشؤون الاجتماعية، ومبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون الخدمات ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ووليد خليفة أحمد الجاسم وزير دولة لشؤون البلدية.