 مرتضى منصور منتقدا لاعبيه: «كنت فاكرك ميسي طلعت بلية» - بوابة الشروق
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مرتضى منصور منتقدا لاعبيه: «كنت فاكرك ميسي طلعت بلية»

شريف أبوحمد
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 6:49 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 6:49 م

هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، لاعبي فريقه بعد الهزيمة من طلائع الجيش أمس الإثنين (3-2)، كما أكد منصور أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض مستمر في قيادة الفريق حتى نهاية عقده.

وقال مرتضى منصور في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للفريق:" من لا يستطع تحمل ظروف النادي فعليه الرحيل في يناير، «أنا كنت فاكرك ميسي طلعت بلية»، ليس هؤلاء من دفع النادي ملايين من أجلهم"

وأضاف:" أنا كنت مخدوعا في مستواك، ما دام أنت «بلية» سأقوم بتخفيض العقود، كنا نلعب أمس أمام فريق ضعيف، طارق يحيى كان يدعى من أجل التعادل معنا".

وواصل:" دفعت 96 مليون جنيه ديون للاعبين لم أراهم ولم يلعبوا في فترتي، ومحمود فتح الله «عمره ما كان زملكاوي»".

كما أكد مرتضى أن كارتيرون سيستمر مع الفريق حتى نهاية عقده، وأنه سوف يجدد تعاقده أيضا.

وتولى كارتيرون قبل عدة أيام تدريب الزمالك خلفا للصربي المقال ميتشو، وخاض 4 مواجهات، استطاع الفوز في 3 وخسر أمس أمام الطلائع (3-2).


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