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عقد مركز النيل للإعلام بزفتى، اليوم، ندوة إعلامية حول "الاستثمار الأمثل للنباتات الطبية والعطرية".

وأشار المهندس أحمد الشيخ كبير المهندسيين الزراعيين بالإدارة الزراعية بزفتى إلى مميزات النباتات الطبية والعطرية على أنها تمثل الطبيعة دون ضرر بعكس العلاج الكيماوى الذى يثبت كل يوم الآثار الجانبية لاستخدامه.

وأوضح أن النباتات الطبية هى النباتات التى يكون لها أو لأحد مكوناتها استخدامات طبية، أما النباتات العطرية فهى مجموعة النباتات التى تحتوى على زيوت عطرية طيارة.

وتحدث عن فوائد بعض النباتات الطبية والعطرية كبذور الكمون والكسبرة والينسون والشمر لعلاج التقلصات.

والحنظل الذي يفيد فى علاج الإمساك، والقرفة فى حالات الكحة ونزلات البرد وآلام الحيض، وأيضا الزنجبيل مدر للبول ومطهر للفم.

وأشار فى حديثه إلى القيمة الاقتصادية للنباتات الطبية والعطرية حيث تحتل مكانة اقتصادیة كبیرة في الوقت الحاضر، وذلك في مجالي الزراعة والصناعة.

وأضاف أنها تعتبر مصدرًا هامًا، وأساسیًا في صناعة الأدویة، حیث تستخدم المواد الفعالة لهذه النباتات في صناعة الأدویة، بالإضافة إلى استخدامات أخرى ذات قیمة اقتصادیة مثل تجارة التوابل، وصناعة العطور، ومستحضرات التجمیل، وصناعة الصابون وغیرها.

وأشار الشيخ إلى أن تصدیر النباتات الطبیة والعطریة في مصر يحتل المركز الثالث في الصادرات الزراعیة.

وأدار اللقاء هبة يماني وعبدالله الحصرى، تحت إشراف محمد مصطفى عبده مدير المركز وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا.