 فالنسيا يجدد عقد كارلوس سولر حتى 2023

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي فالنسيا الإسباني اليوم الثلاثاء عن تجديد عقد جناحه الأيمن كارلوس سولر حتى نهاية موسم 2023.

وكان العقد الأصلي لسولر /22 عاما/ ينتهي في 2021 ولكن فالنسيا قرر تمديد عقده لعامين إضافيين.

وبات سولر اللاعب صاحب ثاني أعلى شرط جزائي في صفوف فالنسيا بإجمالي 150 مليون يورو خلف البرتغالي جونكالو جويديس الذي تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 300 مليون يورو.

وشارك سولر في 143 مباراة مع فالنسيا ، وفي الموسم الحالي شارك في 11 مباراة من بينها ثمان مباريات في الدوري الإسباني وثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، ونجح في تسجيل هدفين.