 جونسون وترامب يتطلعان إلى اتفاقية طموحة للتجارة بين بريطانيا وأمريكا - بوابة الشروق
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جونسون وترامب يتطلعان إلى اتفاقية طموحة للتجارة بين بريطانيا وأمريكا

جونسون (إلى اليمين) وبجواره ترامب خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في واتفورد ببريطانيا يوم 4 من ديسمبر 2019. صورة من ممثل لوكالات الأنباء.
جونسون (إلى اليمين) وبجواره ترامب خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في واتفورد ببريطانيا يوم 4 من ديسمبر 2019. صورة من ممثل لوكالات الأنباء.
لندن (رويترز)
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 2:29 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 2:29 ص

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء اتصال هاتفي يوم الاثنين، إنهما يتطلعان إلى مواصلة تعاون وثيق بين بلديهما والتفاوض على ”اتفاقية طموحة للتجارة الحرة“، وذلك حسبما ذكر بيان من مكتب جونسون.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني في البيان ”رئيس الوزراء تحدث مع ترامب الذي هنأه على نتيجة الانتخابات العامة“.

”ناقشا الأهمية الضخمة للعلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة ويتطلعان إلى مواصلة تعاون وثيق في قضايا مثل الأمن والتجارة، بما في ذلك التفاوض على اتفاقية طموحة للتجارة الحرة“.

وأجرى وزير المالية البريطاني ساجد جاويد محادثة هاتفية أيضا مع نظيره الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم جاويد ”الوزير منوتشين رحب بحالة اليقين التي أتاحتها نتيجة انتخابات الأسبوع الماضي، والاثنان يتطلعان الى العمل معا في العام المقبل“.

”ركزت محادثتهما على التجارة وهما يتطلعان الى مناقشات بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن الفرص المستقبلية بعد بريكست“.


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