 بورصة وول ستريت تسجل مستويات قياسية مرتفعة بدعم من بيانات من الصين واتفاق التجارة - بوابة الشروق
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بورصة وول ستريت تسجل مستويات قياسية مرتفعة بدعم من بيانات من الصين واتفاق التجارة

متعاملون أثناء التداول في بورصة نيويورك يوم 18 اكتوبر 2019. تصوير: بريندان مكدرميد - رويترز.
متعاملون أثناء التداول في بورصة نيويورك يوم 18 اكتوبر 2019. تصوير: بريندان مكدرميد - رويترز.
نيويورك (رويترز)
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 2:34 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 2:34 ص

سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة عند الاغلاق يوم الاثنين، إذ أعطى انحسار التوترات التجارية بين واشنطن وبكين وبيانات اقتصادية متفائلة من الصين دفعة لمعنويات المستثمرين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 99.05 نقطة، أو 0.35 بالمئة، عند 28234.43 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 22.65 نقطة، أو 0.71 بالمئة، ليغلق عند 3191.45 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 79.35 نقطة، أو 0.91 بالمئة، إلى 8814.23 نقطة.


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