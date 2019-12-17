السيسي: إنشاء مركز دولي يهدف إلى دمج الشباب والفئات المتضررة في برامج إعادة إعمار الدول

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبني منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة عام 2020، استراتيجية التعامل مع التطورات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة، لافتًا إلى أن الاستراتيجية ستخدم تطلعات شباب العالم، وتحقق الاستفادة من جميع مجالاتها.

وكلف «السيسي»، ضمن فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، مساء اليوم الثلاثاء، اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم من خلال مؤسسة النصب التذكاري لإحياء الإنسانية، بإنشاء مركز دولي يهدف إلى دمج الشباب والفئات المتضررة في برامج إعادة إعمار الدول ما بعد النزاعات ومساعدة الدول المتضررة ودمج المجتمع المدني في بناء المجتمعات.

وأشار إلى تكليف وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة والمنظمات والمؤسسات الإفريقية، بتعزيز العمل الإفريقي المشترك في مجال الأمن الغذائي، لصياغة سياسات محددة لتحقيق الأمن الغذائي بالدول الإفريقية وتوفير شراكات عالمية لنقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الإنتاج الزراعي إلى إفريقيا، ورفع درجة الوعي بالمجتمعات الإفريقية فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل للموارد الغذائية المتاحة وتقليل الفاقد منها.

ولفت إلى تكليف إدارة منتدى شباب العالم بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والري بتنفيذ محاكاة عن دبلوماسية الدول المشتركة في حوض نهر واحد، وتنفيذ ورش عمل عن الأمن المائي في ظل ندرة المياه.

وانطلقت مساء السبت الماضي، النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم.