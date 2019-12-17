 مصادر عراقية: إعفاء قائد شرطة كربلاء.. وإعلان حظرٍ للتجوال - بوابة الشروق
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مصادر عراقية: إعفاء قائد شرطة كربلاء.. وإعلان حظرٍ للتجوال

قائد شرطة الكربلاء أحمد زويني
قائد شرطة الكربلاء أحمد زويني
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 11:29 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 11:29 ص

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إعفاء اللواء أحمد زويني قائد شرطة كربلاء من منصبه وتعيين العميد صباح المسعودي قائدا لقيادة شرطة المحافظة "118 كلم جنوب بغداد".

وقالت المصادر إن القرار جاء على "خلفية حوادث الاغتيالات التي طالت شخصيات وناشطين في المحافظة مؤخرا".

على صعيد متصل، تم إعلان حظر للتجوال في المحافظة يشمل حركة السيارات والدراجات بكل أنواعها، حتى إشعار آخر، على خلفية قيام مجهولين بإحراق كرفانات وخيام عدد من المواكب الداعمة للمتظاهرين فجر اليوم في المحافظة".

وذكرت تقارير محلية أن الحظر يبدأ من الخامسة مساء وحتى الخامسة فجرا، بهدف السيطرة على الوضع الأمني والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وقام متظاهرون صباح اليوم بإغلاق عدد من المصالح الحكومية بالمحافظة.

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