الوطنية لتدريب الشباب: منتدى شباب العالم أضاف معنى الإنسانية

توجهت رشا راغب، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بالترحيب باسم الرحمة والإنسانية والحب والسلام، بالرئيس والحضور الكريم، على أرض سيناء الحبيبة.

وأضافت، على هامش الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، مساء الثلاثاء، «أستدعي مجهودات الشباب لإنجاح الحدث وإخراجه بالصورة المشرفة»، مشيرة إلى أن المنتدى هذا العام «أضاف معنًا جديدًا هو الإنسانية، قلب البشرية النابض بالمحبة، لتحقيق الرفاهية في كل ربوع الأرض».

وأشارت إلى أن «الشباب هم الرقم الصحيح في التفاني وحب الوطن، وتهاوي حدود الخرائط أماما جملة أنا إنسان»، لافتة إلى أن المنتدى «منصة حوار دولية، ومتكاملة الأركان داخل وخارج مصر، التقى به الشباب وعرفوا أن الأحلام لا تعرف اللا ممكن».

وانطلقت مساء السبت الماضي، النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم.