المتظاهرون يدعون العراقيين إلى مظاهرات مليونية يوم الخميس المقبل

دعا متظاهرون في العراق مساء أمس الاثنين العراقيين الى الخروج في مظاهرات مليونية يوم الخميس المقبل؛ للضغط على البرلمان العراقي لتشكيل حكومة جديدة تنسجم مع مطالب المتظاهرين.

وأوضح بيان وزع مساء أمس أن «على رئيس الجمهورية تسمية رئيس للوزراء قبل يوم من عقد البرلمان جلسة يوم الخميس المقبل لاعلان تسمية رئيس للحكومة يكون مدنيا لا عسكريا يتعهد بعدم الترشيح للحكومة المقبلة وأن يعمل على تحقيق المطالب المتبقية بمدة أقصاها ستة أشهر».

وأكد البيان أن المتظاهرين يرفضون «رفضاً قاطعاً أي رئيس للوزراء يسمى بنية اكمال حقبة الفساد الحالية وعلى البرلمان عدم إعطاء شرعية لتكليف رئيس وزراء لم يحظ بقبول شعبي وعدم تمرير تشكيل حكومته بشرط أن يكون رئيسها بالمواصفات التي طرحتها ساحات الاعتصام».

كما طالب البيان التزام « البرلمان بإقرار قانون انتخابات عادل كما دعت إليه ساحات الاعتصام مسبقاً على ان يعتمد التصويت الفردي 100%والدوائر الانتخابية المتعددة والصغيرة حسب الكثافة السكانية لا غير واعتماد الفائز الحاصل على أكثر من 50% من الاصوات وليس الاكثر عددا.ونحذر الاحزاب من إدراج أي فقرة تصب في مصالحهم لا بمصلحة الشعب، وتحديد موعد للأنتخابات المبكرة خلال مدة أقصاها شهرا واحد وحل البرلمان ».

ودعا البيان العراقيين إلى المشاركة الكبيرة في المظاهرة يوم 18من الشهر الجاري؛ دعما ووفاءاً لدماء "الشهداء والجرحى والحفاظ على ما تبقى مان الدماء والتاكيد على المطالب المعلنة التي تشمل ايضا تعديل أو تجميد الدستور والتاكيد على أن جميع من شارك في الحكومات السابقة بعد عام 2003 من الاحزاب والتيارات والحركات والكتل تحت أي مسمى أو توجه فهو مرفوض رفضاً قاطعاً و مشمول بمطالبنا لمحاسبته وعليه أن لا يحلم بالعودة الى السلطة».

وحث البيان المشاركين في المظاهرات المقبلة إلى «الالتزام بسلمية التظاهر و الابتعاد عن اي مظهر من مظاهر الحرق او الضرب او التصعيد غير السلمي أو محاولة دخول المناطق المحصنة أو الاحتكاك بالقوات الامنية او الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة و ان من يمارس تلك الممارسات فهو لا يمثلنا جملة و تفصيلا ورفع العلم العراقي حصراً ورفع شعارات للعراق فقط وعدم رفع أي صور أو رايات أو ما شاكل ذلك غير راية العراق حصراً».

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد أعلن أن يوم الخميس المقبل هو آخر موعد لإعلان اسم المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة رغم أن الموعد النهائي المحدد كان منتصف ليل أمس الاثنين.

ويتعين على الرئيس العراقي اعلان اسم المرشح وفق الصلاحية الدستورية المخولة له لتشكيل الحكومة الجديدة على خلفية استقالة عادل عبد المهدي استجابة لمطالب المتظاهرين.