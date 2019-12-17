وزير داخلية كتالونيا: تأجيل «الكلاسيكو» كان قرارا خاطئا

أكد ميشيل بوخ، وزير داخلية إقليم كتالونيا في إسبانيا، أن مباراة "الكلاسيكو" بين فريقي برشلونة وريال مدريد كان يجب أن تُقام في موعدها الأساسي ولا يتم تأجيلها.

وكان من المفترض أن تُقام هذه المباراة يوم 26 أكتوبر الماضي في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، قبل أن تقرر السلطات الأمنية تأجيل المباراة بسبب اندلاع المظاهرات للمطالبة بإنفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، لتقام غدًا الأربعاء في الكامب نو.

وقال بوخ في تصريحات لشبكة "كادينا سير" الإسبانية: "الكلاسيكو الذي كان من المفترض أن يُلعب يوم 26 أكتوبر الماضي كان يجب ألا يؤجل بأي حال، لماذا تم ذلك؟".

وأضاف: "ليس لدينا تقدير لعدد الأشخاص الذين يمكنهم التجمع للتظاهر، ولا نعرف من الذي يقف وراء (تسونامي الديمقراطية)، هذا الوضع قد يؤثر على الحضور الجماهيري في الكامب نو، قد يحدث ذلك".

وتابع: "سأحضر المباراة بكل تأكيد، أنا عضو في برشلونة، وأوصى أعضاء مجلس إدارة النادي بالذهاب إلى الملعب في وقت مبكر وبواسطة وسائل النقل العام".

واختتم: "من المحتمل أن يكون هناك أعمال مفاجئة من قِبل أعضاء تسونامي الديمقراطية".