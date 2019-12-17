مواجهة قوية بين إنبي والمصري في اليوم الختامي للجولة الثامنة من الدوري

تختتم الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز بمباراتين تبدأ الاولي في الخامسة مساءً، بمواجهة قوية تجمع انبي مع المصري باستاد السويس الجديد.

ويبحث إنبي بقيادة حلمي طولان مواصلة انتفاضته القوية عقب الفوز علي الزمالك بالدوري ومن ثم الجونة، لتحقيق الانتصار الثالث علي التوالي ، سعيا للتقدم خطوات نحو المراكز المتقدمة، بعدما كان الفريق البترولي في الترتيب الاخير للدوري خلال تولي علي ماهر المسئولية، وجاء الانتصارين الاخريين لانبي ليتقدم للمركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

ويعتمد طولان، علي جهود لاعبيه محمد شريف ومحمد بسيوني ومحمود قاعود ومن خلفهما المدافع الهداف رامي صبري والصاعد اسامة جلال.

في المقابل، يسعى المصري بقيادة ايهاب جلال، استعادة الانتصارات ، بعد الخسارة المفاجئة في الجولة الماضية امام المقاولون العرب، وتجمد رصيد الفريق البورسعيدي عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

ويعتمد جلال علي جهود الهداف النيجيري اوستين اموتو ومعه الفلسطيني محمود وادي ومعهما الليبي مفتاح طقطق والظهير الايمن كريم العراقي .