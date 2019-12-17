روسيا والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الدولية

بحث ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى روسيا ماركوس إديرر، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، فضلا عن عدد من القضايا الدولية الملحة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "خلال الاجتماع، نوقشت بعض جوانب العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن عدد من الموضوعات الدولية المهمة".

يذكر أن العلاقات الروسية الغربية توترت بسبب الأزمة الأوكرانية، إذ بدأت الدول الغربية منذ اندلاع الأزمة في فرض عقوبات على شخصيات روسية بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم، وارتفعت وتيرة وحجم العقوبات لتمس قطاعات المال والدفاع والطاقة على خلفية اتهام روسيا بالتدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا.