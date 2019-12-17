 سلاح الجو الليبي يشن 3 غارات جوية على مواقع الميليشيات جنوبي طرابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سلاح الجو الليبي يشن 3 غارات جوية على مواقع الميليشيات جنوبي طرابلس

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 10:47 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 10:47 ص

شن سلاح الجو التابعة لقوات الجيش الوطني الليبي ثلاث غارات جوية استهدفت ميليشيات طرابلس في عين زارة جنوبي العاصمة.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء.

وكان الجيش الوطني الليبي أعلن فجر اليوم عن تدمير رتل عسكري تابع لمليشيات الوفاق كان متجها من مدينة مصراتة إلى طرابلس، للمشاركة في صد عملية تحرير طرابلس.

وذكرت كتيبة 127 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش - في بيان - أنه تم تدمير هذا الرتل العسكري وحرقه بشكل كامل بعد استهدافه من طرف قوات الجيش.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري - مساء الاثنين - أن الجيش أحرز تقدما جيدا منذ بدء عملية اقتحام العاصمة طرابلس، وسيطر على مواقع استراتيجية مثل محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

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