مسؤول عراقي: خلايا «داعش» تختبئ في محافظة الأنبار

قال عضو مجلس الأنبار فرحان الدليمي، اليوم الثلاثاء، إن مجموعات صغيرة من خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي تختبئ في منطقة وادي حوران غربي المحافظة، مؤكدا أنهم من أبرز المطلوبين للقوات الأمنية، بتهم تتعلق بمهاجمة القوات الأمنية والمدنيين.

وأوضح الدليمي - في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "منطقة وادي حوران غربي الأنبار، تحوي مجاميع صغيرة لخلايا "داعش" في تلك المنطقة التي يصعب الوصول إليها من قبل القوات الأمنية، نظرا لصعوبة تضاريسها المعقدة.

وأضاف أن بعض الدواعش في تلك المنطقة يتنكرون بملابس لرعاة الأغنام ، لتجنب استهدافهم من قبل طيران الجيش، فيما يختبئ البعض الآخر داخل أنفاق سرية تحت الأرض، معتبرا أن منطقة وادي حوران أصبحت منطقة موبوءة ب‍داعش حتى في فترة الحكومات السابقة".