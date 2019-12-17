 مجلس الشيوخ الأمريكي يفرض عقوبات بسبب مشروع تيار الشمال 2 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس الشيوخ الأمريكي يفرض عقوبات بسبب مشروع تيار الشمال 2

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 10:34 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 10:34 م

فرض مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء عقوبات بسبب خط أنابيب تيار الشمال 2 "نورد ستريم 2" كجزء من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي بأغلبية ساحقة بموافقة 86 مقابل رفض 8.


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