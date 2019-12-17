قطاع التصنيع البريطاني يسجل أسوا أداء في 7 أعوام في اختبار لتعهدات جونسون

سجل الإنتاج الصناعي البريطاني أسوا أداء شهري في أكثر من سبعة أعوام خلال شهر ديسمبر، ليزيد من فرص انكماش الاقتصاد ككل في هذا الربع من العام.

وربما يعكس هذا المسح المخيب للآمال بعض القلق في الفترة التي سبقت الانتخابات البريطانية التي أجريت في الأسبوع الماضي. وجاء الفوز الحاسم لرئيس الوزراء بوريس جونسون ليبدد المخاوف على المدي القصير، على الرغم من وجود مجموعة من علامات الاستفهام حول علاقة بريطانيا المستقبلية بالاتحاد الأوروبي.

وإذا تسبب هذا في تقويض النمو، فقد يؤثر على خطط جونسون لزيادة الانفاق والسيطرة على العجز.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن شركة "آي إتش إس ماركت"، المتخصصة في مجال أبحاث السوق، وتوفير المعلومات والتحليلات، قولها أمس الاثنين إن مؤشر لكل نشاط الشركات انخفض أي أدنى مستوى له منذ استفتاء عام 2016.

ويقيس المؤشر الإنتاج الصناعي الذي تراجع أكثر من المتوقع إلى 4ر47 نقطة، أقل من مستوى 50 نقطة التي تشير إلى تراجع الإنتاج.

واستمر صعود الجنيه الإسترليني في الوقت الذي ينظر فيه المتداولون إلى بيانات المملكة المتحدة القاتمة.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في شركة "آي إتش إس ماركت" إن "حالة عدم اليقين المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تصاعدت في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة.. الشركات تأمل في أن تجلب الانتخابات الوضوح".

وستساعد أي حالة من اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية في إنفاق المستهلكين والاستثمار في عام 2020، بينما ستزيد الخطط المالية للحكومة من الدعم. وأفاد مسح أجراه اقتصاديون قبل الانتخابات، بأنه من المتوقع أن يتباطأ النمو في بريطانيا العام المقبل إلى 1٪ من 3ر1٪.

وفي ديسمبر الجاري، انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، في حين شهد قطاع الخدمات، وهو المساهم الأكبر في الاقتصاد البريطاني، أكبر تراجع له منذ تسعة أشهر.