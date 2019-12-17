 بدء الاجتماع الـ24 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات بالجامعة العربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بدء الاجتماع الـ24 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات بالجامعة العربية

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 2:54 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 2:54 م

بدأت، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الـ24 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة الكويت، ومشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية.

ويناقش الاجتماع عددا من البنود، منها: مركز المعلومات الجمركي العربي، وتبادل المعلومات الجمركية إلكترونيا بين الدول العربية، والمنافذ الجمركية المؤهلة، وقياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية.

كما يبحث الاجتماع إعداد دليل استرشادي عربي للمشغل الاقتصادي المعتمد لمساعدة الدول الأعضاء التي ليس لديها برامج للمشغل الاقتصادي المعتمد.

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