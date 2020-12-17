عرضت فضائية «العربية»، صباح الخميس، مقطع فيديو يرصد تلقي وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، لقاح فايزر ضد فيروس كورونا.

وحرص وزير الصحة السعودي، على تلقي اللقاح لتشجيع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية على الحصول عليه.

وأعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، في كلمته خلال ملتقى ميزانية 2021، أمس الأربعاء، عن وصول أول شحنة من لقاح كورونا إلى المملكة العربية السعودية، قائلًا: «يسعدني أن أبشر الجميع من المواطنين والمقيمين بوصول أول دفعة من لقاح كورونا صباح اليوم، وأرجو أن تكون بداية لانفراج الأزمة وتوفره للجميع في أقرب فرصة».